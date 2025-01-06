Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Altekma, yarın Alanya Belediyespor'u İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak olan karşılaşma, her iki takım için de ligin ikinci yarısının kritik bir aşamasını temsil ediyor.

Üst sıraları etkileyecek bir maç

Altekma, şu ana kadar oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak ligde sekizinci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, ligin ikinci yarısına yenilgiyle başlamış olmanın verdiği baskı ile sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Öte yandan, konuk ekip Alanya Belediyespor da 13 maçta elde ettiği 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle yedinci sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanma amacını sürdürüyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Alanya Belediyespor 3-2 kazanarak üstünlük sağlamıştı. Altekma bu kez evinde, ilk yarıda aldığı mağlubiyetin rövanşını almayı ve lige yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.