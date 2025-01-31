Efeler Ligi’nde üst üste 4 galibiyet alarak formunu sürdüren Altekma, yarın İzmir’de Akkuş Belediyespor’u konuk edecek.
Saat 15.00’te İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Ozan Çağı Sarıkaya ve Turgut Uzunçakmak hakem ikilisi yönetecek.
Sezonun ilk yarısında Ordu’da rakibini 3-0 mağlup eden Altekma, evinde de kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. 9 galibiyetle 7. sırada yer alan Altekma, düşme hattındaki 3 galibiyetli Akkuş Belediyespor karşısında favori olarak sahaya çıkacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ