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Sezonun ilk yarısında Ordu’da rakibini 3-0 mağlup eden Altekma, evinde de kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. 9 galibiyetle 7. sırada yer alan Altekma, düşme hattındaki 3 galibiyetli Akkuş Belediyespor karşısında favori olarak sahaya çıkacak.

Bucaspor 1928, Play-Off Yolunda Somaspor ile karşılaşacak

Bucaspor 1928, Play-Off Yolunda Somaspor ile karşılaşacak

Saat 15.00’te İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Ozan Çağı Sarıkaya ve Turgut Uzunçakmak hakem ikilisi yönetecek.

Efeler Ligi ’nde üst üste 4 galibiyet alarak formunu sürdüren Altekma , yarın İzmir’de Akkuş Belediyespor’u konuk edecek.

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