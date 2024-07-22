TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Mahmut Gözüaçık, anlaştıkları futbolculara hafta içinde imza attıracaklarını duyurdu.

Kamp verimli geçiyor

Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi Altınordu'dan kiraladığı 11 genç futbolcu ile dikkat çekmişti. Aydın ekibi, Kocaeli Kartepe'de devam eden kampında, Teknik Direktör Tolga Şanbay'ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mahmut Gözüaçık, kampın çok verimli geçtiğini ve takımın her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Mahmut Gözüaçık'ın açıklamaları

Başkan Mahmut Gözüaçık, transfer çalışmaları ve kamp süreci hakkında şunları söyledi: "15 Temmuz'da başlayan Kartepe kampında çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Takımımızda şu an için her şey yolunda. Transferlerimiz tamam. Anlaştığımız oyuncular için hafta başından itibaren imza töreni düzenleyeceğiz. Şu ana kadar 7 oyuncu ile anlaşma sağladık. Altınordu'dan kiralık olarak aldığımız oyuncularla birlikte güçlü bir takım olduk. Hedefimiz Play-Off oynamak. İlk etap kampımız 29 Temmuz'da bitecek. Daha sonra da 15 gün sürecek olan ikinci etap kampımız başlayacak."

Yedi yeni transfer geldi

Efeler 09 SFK, Altınordu'dan kiralanan genç futbolcularla birlikte toplamda 7 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Başkan Gözüaçık, takımın yeni oyuncularla birlikte daha da güçlendiğini ve Play-Off hedefi doğrultusunda iddialı olduklarını ifade etti.

Kamp programı

Kocaeli Kartepe'de devam eden ilk etap kampı, 29 Temmuz'da sona erecek. Takım, daha sonra 15 gün sürecek olan ikinci etap kampına başlayacak. Bu kamplar, takımın yeni sezona en iyi şekilde hazırlanması için büyük önem taşıyor.