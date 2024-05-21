TFF 3'üncü Lig'de Aydın'ı temsil eden Efeler 09 SFK, son 2 sezonda üst üste Play-Off'ta elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Profesyonel ligde ilk kez yer aldığı 2022-2023'TE Play-Off 1'inci Tur'da Artvin Hopaspor'u eleyen yeşil-beyazlılar, 2'nci Tur'da Beyoğlu Yeni Çarşı'ya boyun eğip havlu attı. Bu sezon yine adını Play-Off'a yazdıran Efeler 09, ilk 2 turda Turgutluspor ve Anadolu Üniversitesi'ni saf dışı bıraktıktan sonra final biletini Elazığspor'a kaptırdı. Aydın ekibi evinde 3-0 yenildiği Elazığspor'a deplasmanda 4-0 kaybederek sezonu noktaladı.
Editör: Adnan Karabulut