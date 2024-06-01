Yangın, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde 4065 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın çatı katında bulunan eşyaların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldığı bildirildi. Bina sakinlerinden Ali Kılınç, yangının çatıda bulunan cam parçalarının güneş yansıması ile yangına neden olabileceğini ifade etti. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hızlı müdahale ile yangın söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesiyle birlikte soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise inceleme başlatıldı.