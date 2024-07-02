Edinilen bilgilere göre, apartta kalan Sinan Duran'dan haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk tespitler kalp krizini işaret ediyor

Olay yeri inceleme ekipleri, apartta detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ilk tespitlere göre, Sinan Duran'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sinan Duran'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.