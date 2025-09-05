Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evden yayılan kötü koku, çevrede paniğe yol açtı. Yapılan incelemede ev sahibinin Kuşadası’na gittiği ve buzdolabındaki etlerin bozulduğu belirlendi.

Koku ihbarı üzerine ekipler müdahale etti

Olay, 203 Sokak’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkondan girerek evde inceleme yaptı.

Kötü kokunun kaynağı belli oldu

Ekiplerin incelemesi sonucu kötü kokunun buzdolabında bozulan etlerden kaynaklandığı tespit edildi. Ev sahibi Hikmet Korkmaz’ın Kuşadası’nda olduğu öğrenildi.

Komşular büyük endişe yaşadı

Ev sahibinin kardeşi, kapının kırılmaması için yetkililere uzun süre durumu anlattı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar koku nedeniyle endişe yaşadı.

