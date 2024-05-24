Yangın, Kuyulu Mahallesi'nde, bir çiftçinin hayvanlarına yem olarak kullanmak üzere topladığı saman yığınının bulunduğu alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, saman yığınlarından yükselen alevlerle kısa sürede büyüdü.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı yangına, itfaiye ekipleri yoğun müdahalede bulundu. Ekiplerin çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, daha da büyümesi engellendi. Ancak yangında birçok saman yığını küle dönüşürken, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ise ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.