Efeler ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayında yaklaşık 500 kilogram hayvan yemi çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın titiz çalışmaları sonucunda, çalınan yemlerin İ.T. (28) isimli şüpheli tarafından alındığı ve A.İ. isimli bir kişiye satıldığı tespit edildi.

Olayın ardından hızla müdahale

Jandarma ekipleri, kısa sürede harekete geçerek, hırsızlık olayının şüphelisi İ.T.’yi aynı gün içerisinde yakaladı. Çalınan yemlerin bulunduğu aracın trafikten men edilmesiyle birlikte sürücüsüne 39 bin 67 TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli adli makamlara sevk edildi

Gözaltına alınan İ.T., adli işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.