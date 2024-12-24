Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumartesi günleri Orta Mahalle'de açık alanda kurulan bit pazarını, esnafın talepleri doğrultusunda Girne Mahallesi'nde bulunan kapalı Efekent pazar yerine taşıdı. Esnaf, kapalı alanın sağladığı kolaylıklar için teşekkür etti.

Esnafın talepleri karşılandı

Cumartesi günleri Orta Mahalle’de açık alanda kurulan bit pazarı, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in esnafın taleplerine duyarlı yaklaşımıyla Girne Mahallesi’ndeki Efekent pazar yerine taşındı. Açık alanda zorluk yaşayan pazarcı esnafı, özellikle kötü hava koşullarında iş yapmanın güçleştiğini belirterek, kapalı alanda satış yapmanın kendileri için büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Kapalı alanın sağladığı kolaylıklar

Yeni pazar yeri, yalnızca esnaf için değil, alışveriş yapan vatandaşlar için de önemli avantajlar sunuyor. Kapalı alanda satışa sunulan ürünler daha iyi korunurken, vatandaşlar da kötü hava koşullarından etkilenmeden rahatça alışveriş yapabiliyor. Pazarcı esnafı, bu değişikliğin hem işlerini kolaylaştırdığını hem de müşteri memnuniyetini artırdığını belirterek, Başkan Yetişkin’e teşekkür etti.