Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Çevredeki görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler ve olay yerinde toplanan deliller, polis ekipleri tarafından titizlikle inceleniyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve detaylar geldikçe kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.