Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili bilgiler üzerine Yağcılar Mahallesi'nde bir kırsal alanda operasyon düzenledi. Operasyonda M.S. ve Ü.M. isimli 2 şüpheli şahıs, kenevir bitkisi ekmek için kullanılan arazide yakalandı.

Adli işlem başlatıldı

Yapılan aramalarda 85 kök kenevir bitkisi bulundu. Ayrıca şüpheliler üzerinde yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan M.S. ve Ü.M. hakkında adli işlem başlatıldı.