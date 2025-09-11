Aydın’ın Efeler ilçesinde, 20 saattir kendisinden haber alınamayan Muammer Türkmen’in cansız bedeni uçurumda bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmen motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.
Türkmen, salı günü arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra saat 23.00 civarında Umurlu Mahallesi’ndeki evine dönmek üzere motosikletle yola çıktı. Eve ulaşmaması üzerine yakınları durumu polise bildirerek arama başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu Türkmen’in motosikletle uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, evli ve 2 çocuk babası Muammer Türkmen’in cenazesi bugün toprağa verildi.