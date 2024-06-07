Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Tralleis Antik Kenti’nin alt bölümünde yer alan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın yerine hızla ulaşarak alevlere müdahale etti. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, alevlerin Tralleis Antik Kenti'ne ulaşmasını önledi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde, yangının tarihi alanlara sıçraması önlendi ve büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Tarihi doku korundu

Tralleis Antik Kenti, Efeler ilçesinin önemli tarihi ve turistik bölgelerinden biri olup, yangının bu alana sıçramaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, itfaiyenin hızlı ve profesyonel müdahalesi için minnettarlıklarını dile getirdi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, ihmal veya kasıt ihtimalleri üzerinde duruluyor.