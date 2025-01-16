Aydın’ın Efeler ilçesinde öğrencilerin çevreye duyarlılık kazanması ve spor yapma alışkanlığı edinmesi amacıyla "Bir Bisikletle Her Şey Değişir" projesi hayata geçirildi. Etkinlikte 100 bisikletli öğrenci toplu sürüş gerçekleştirdi.

Çevreye duyarlı nesiller yetişiyor

Efeler ilçesinde başlatılan "Bir Bisikletle Her Şey Değişir" projesi, öğrencilerde çevre bilincini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında düzenlenen etkinlikte Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden başlayan 100 bisikletli, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Toplu bisiklet sürüşü, hem çevre bilincinin önemine dikkat çekti hem de spor yapmanın sağladığı fiziksel ve zihinsel faydalara vurgu yaptı.

"Çevremiz için bir adım atıyoruz"

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, projenin önemine değinerek şu ifadelerde bulundu: "Gençlerimizin çevreye duyarlılık kazanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Çevremiz için bir adım atmak, dünyamız için büyük bir değişim demektir." Öğrenciler ve katılımcılar, etkinlik boyunca çevreyi korumanın önemine dair farkındalık mesajları verdi.

Bisiklet sürüşü sırasında şehir içinde oluşturulan kortej, halkın yoğun ilgisini çekti. Etkinlik sonunda öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirildi ve projeye destek verenlere teşekkür edildi.