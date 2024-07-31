Efeler'de Temizlik Çalışmaları Tam Gaz Devam

Efeler Belediyesi, kentin temizliğini ve düzenini sağlamak amacıyla yabani ot biçme ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, kırsal mahallelerde de geniş bir temizlik operasyonu gerçekleştiriyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temizlik ve çevre düzenlemesine verdikleri önemi vurguladı ve “Kentimizi daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimize de aynı özeni gösteriyoruz” diye açıklamada bulundu.

Kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmaları

Efeler Belediyesi, hem şehir merkezinde hem de kırsal alanlarda yürütülen bu temizlik faaliyetleriyle, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Çalışmalar, sokaklar, kaldırımlar ve parklar gibi kamuya açık alanlarda yoğunlaştırıldı.

Başkan Anıl Yetişkin ve ekibi, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler ve teşekkürlerle motive olarak, temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye, çevre düzenlemesi konusundaki hassasiyetini sürdürerek, Efeler’i daha yaşanabilir bir şehir yapma amacı taşıdıklarını aktardı.