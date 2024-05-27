Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşların psikolojik sağlığını korumak ve toplumsal refahı artırmak amacıyla Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri’ni hayata geçirdi. Üç farklı mahallede hizmet veren bu merkezler, ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlıyor.

Ücretsiz imkan

Merkezlerde sunulan hizmetler arasında bireysel terapi, aile danışmanlığı ve çocuk terapisi yer alıyor. Piyasada yüksek ücretlerle sunulan bu hizmetler, Efeler Belediyesi’nin öncülüğünde ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşuyor. Bu sayede, toplumun her kesiminden bireyler, psikolojik destek alarak yaşam kalitelerini artırma imkanı buluyor.