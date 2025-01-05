Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda bir kadını yakalayarak, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte adliyeye sevk etti.

Yasaklı madde satışı takibe takıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi’nde G.S. isimli kadının uyuşturucu madde sattığına yönelik istihbarat aldı. Kadını bir süre takip eden ekipler, yapılan gözlem ve incelemelerin ardından operasyon için harekete geçti.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon sırasında G.S.’nin üzerinde yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 6,42 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, bölgede uyuşturucu ticaretinin önlenmesi adına yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Polis ekiplerinden uyarı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 155 Polis İmdat Hattı’na bildirmelerini istedi.