Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, sıcak yaz akşamlarını daha eğlenceli hale getirecek bir açık hava sineması etkinliği gerçekleştiriyor.

Herkesin ilgisini çekebilecek ve aileler için ideal bir etkinlik olan bu sinema keyfi, “Bursa Bülbülü” adlı filmle yaşanacak. Ünlü komedyen Ata Demirer’in başrolünü üstlendiği ve ekranların sevilen isimleri Özge Özacar ile Cem Gelinoğlu’nun rol aldığı film, hem komedi hem de sıcak bir hikaye sunarak izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

15 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Umurlu Mahallesi meydanında ve 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Dalama Mahallesi meydanında gerçekleştirilecek. Her iki gösterim de tamamen ücretsiz şekilde ve tüm vatandaşlara açık olacak..

Başkan Yetişkin, aileler ve arkadaşlar arasındaki bağları güçlendirmek, sosyal etkileşimi artırmak ve toplumsal birlikteliği teşvik etmek amacıyla düzenledikleri organizasyona tüm Efeler halkını davet etti.