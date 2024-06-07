Efeler’in yeşil ekipleri son olarak, Hasanefendi - Ramazan Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi’nde bulunan Barış Selçuk Basın Parkı’na çok sayıda ağaç dikti, uzayan çimleri biçti ve çeşitli nedenlerle yıpranan yerleri onardı.

Çalışmalardan memnun olan vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, gece gündüz demeden ilçe için çalışacağını belirterek, "Efeler’imizi daha yaşanabilir, huzurlu ve mutlu bir kent yapmak için el ele çalışmaya devam edeceğiz. Kentimizi hep birlikte yöneteceğiz. Çünkü Efeler hepimizin" dedi.