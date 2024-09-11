Efeler Belediyesi'nin hizmete sunduğu Türkiye’nin ilk açık hava olimpik tırmanma duvarında eğitim gören 11 yaşındaki Enes Cıstak, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Ayyıldız Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcusu Enes Cıstak, 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde Yunanistan’da gerçekleşecek Balkan Şampiyonası Spor Tırmanış Branşı’nda Aydın’ı ve Türkiye’yi temsil edecek.

"Aydın, bu başarıların en güzel örneklerini hak ediyor"

Efeler Belediyesi’nin desteklediği bu başarılı sürecin ardında uzun soluklu ve disiplinli bir çalışmanın olduğunu belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Aydın İl Temsilcisi ve Efeler Belediyesi Spor Tırmanış Tesis Amiri Şevki Çıldır, "Milli takım kotalarında artık Aydın’ın genç yetenekleri de yer alıyor. Bu süreçte Efeler Belediyesi’nin ve Başkan Anıl Yetişkin’in verdiği destek, sporcularımızın gelişiminde büyük rol oynadı. Üç yıl gibi kısa bir sürede sıfırdan bu noktaya gelmek kolay olmadı. Velilerimiz ve sponsorlarımızın katkısıyla büyük bir aile olduk. Aydın, bu başarıların en güzel örneklerini hak ediyor" dedi.

"Spora olan desteğimiz artarak devam edecek"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise, Efeler Belediyesi’nin genç sporculara verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Spora yaptığımız yatırımların meyvesini almak ve Aydın’ı uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştirmek gurur verici. Tırmanma duvarımızda hazırlanan Enes Cıstak’ın Balkan Şampiyonası’nda şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok. Efeler Belediyesi olarak spora olan desteğimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.