Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın-Denizli karayolu üzerinde bulunan Serçeköy kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Yatırım İzleme Koordinasyonu Başkanlığı'na ait depoların bulunduğu alana sıçradı.

Yangına hızlı müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle oluşan dumanların trafiği etkilememesi için kontrollü şekilde trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri de hızla müdahalede bulundu. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise bölgedeki direklere çıkarak elektrik akımını kesti.

Araç kuyruğu oluştu

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda alevler depolara sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın sırasında yol kenarında bulunan bazı elektrik direkleri zarar gördü. Aydın-Denizli karayolunda ise uzun araç kuyrukları oluştuğu bildirildi.