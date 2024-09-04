Bunlar da ilginizi çekebilir

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda 29 Ağustos - 03 Eylül 2024 tarihleri arasında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yol izin belgesi bulunmayan 21 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, yerel yetkililere teslim edilerek, yasal süreçlerin başlatılması sağlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı yol kontrol çalışmaları sırasında 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Trajik olay! Hemşire Tuğba Koç’un ölümü cinayet mi? İntihar mı?

Trajik olay! Hemşire Tuğba Koç’un ölümü cinayet mi? İntihar mı?

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.