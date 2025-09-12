BAŞKAN YETİŞKİN’DEN MÜZİK TUTKUNLARINA ARMAĞAN

EFELER’İN MÜZİK AKADEMİSİ KAPILARINI AÇIYOR

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentte kültür ve sanatın gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Efeler Belediyesi Müzik Akademisi, müziğe ilgi duyan herkese kapılarını açıyor. Akademi kapsamında, farklı yaş gruplarına yönelik olarak çeşitli enstrüman dersleri tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Müzik Akademisi’nde gitar, elektro gitar, bas gitar, keman, piyano, bateri, darbuka-bendir, org gibi enstrüman derslerinin yanı sıra, şarkı söyleme ve yorumlama eğitimi de verilecek. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, yaş gruplarına göre planlanarak gerçekleştirilecek. Sanatla iç içe, nitelikli bir müzik eğitimi almak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan bu proje, özellikle gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Akademiye başvurular 19 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Kontenjanların sınırlı olduğu programa kabul edilecek adaylar, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek sınavla belirlenecek. Başvuru ve sınavlar, Ata Mahallesi, 655 Sokak, Numara 62’de bulunan Efeler Belediyesi Kent Orkestrası ve Müzik Akademisi binasında yapılacak.

Sanatın toplumsal gelişimdeki yerini her fırsatta vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Müzik Akademisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sanat, bir kentin ruhudur. Efeler’de çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan vatandaşımızın sanatla buluşmasını önemsiyoruz. Sanata erişimi kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.