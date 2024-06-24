İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Efes Arkeoloji Müzesi verilerine göre, antik kent bu süre zarfında 129 bin 987 kişiyi ağırladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliği taşırken, bayram tatilinde de yoğun ilgiyle karşılaştı.

Tarihi Önemi ve Gece Müzeciliği

Efes Antik Kenti, Helenistik ve Roma dönemlerinin en önemli şehirlerinden biri olarak biliniyor. Tarihi kent, ziyaretçilerine eşsiz bir kültürel miras sunarken, gece müzeciliği uygulaması ile de dikkat çekiyor. Işıklandırma sistemi sayesinde, ziyaretçiler antik kenti gece de gezme fırsatı buluyor. Bu uygulama, kentin ziyaretçi sayısında önemli bir artış sağladı.

Ziyaretçi Rekoru

Efes Arkeoloji Müzesi verilerine göre, Efes Antik Kenti her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. 2023 yılında ise antik kenti 2 milyon 196 bin 104 kişi ziyaret etti. Bu rakamlar, Efes Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli turistik ve kültürel destinasyonlarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaretçilerden Yoğun İlgi

Kurban Bayramı tatilinde antik kenti ziyaret edenler arasında yerli ve yabancı turistler yer aldı. Ziyaretçiler, antik kentin tarihi atmosferinde gezerek, geçmişe yolculuk yapma fırsatı buldu. Efes Antik Kenti'nin özellikle bayram tatillerinde yoğun ilgi görmesi, bölge turizmi için de büyük önem taşıyor.