Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında önemli bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Kazı ekibi, Koressos Kapısı'nı yeniden gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisinde. Avusturya Bilimler Akademisi Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Martin Steskal, kapının antik dönemin üç büyük kapısından biri olduğunu belirterek, "Bu alanda yıllardır yapılmamış önemli kazılar gerçekleştiriyoruz. İlk kez bu yaz burada çalışmalar yapılıyor." dedi.

Antik kentte tarihi eserler ziyaretçilere açılıyor

Steskal, aynı zamanda Serapis Tapınağı ve Domitian Meydanı'nda da kazı çalışmalarının devam ettiğini ve Yamaç Evler'deki duvar resimlerinin restorasyonunun sürdüğünü açıkladı. Ekim ayında Celsus Kütüphanesi'nin koruma ve restorasyon çalışmalarına başlanacağını da ekledi.

"Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesinin koordinatörü Prof. Dr. Serdar Aybek ise antik kentin merkezi noktalarındaki anıtsal yapıların ziyarete açılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Efes'teki kazı çalışmaları Türk bilim insanları ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle güçleniyor. Projemiz, antik kentteki tarihi eserlerin korunması ve ziyaretçilere sunulması için kapsamlı bir düzenleme içeriyor." şeklinde konuştu.