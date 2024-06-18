Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği özel bir etkinlik sebebiyle antik kentin tiyatro alanına ziyaretçilerin girişine izin verilmemesi krize yol açtı.

Yaklaşık 2,300 yıllık tarihiyle her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken Efes Antik Kenti, bu tatil döneminde de yoğun ilgi görüyordu. Ancak bu akşam saatlerinde bakanlık tarafından planlanan bir etkinlik, ziyaretçilerin tiyatro alanına girmesini engelledi. Alan, güvenlik şeritleriyle kapatılırken, planlanan canlı müzik etkinliği de iptal edildi. Etkinliğin halka kapalı olduğu belirtilirken, turistler duruma büyük tepki gösterdi.

Tepkiler Büyüdü: "Ayrımcılığa Uğruyoruz"

Tiyatro alanına girmelerine izin verilmeyen turistler, "Biz burayı görmek için bir ücret ödedik, neden bu şekilde bir ayrımcılığa uğruyoruz?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Özellikle uzun süredir bu tarihi kenti ziyaret etmek için bekleyen turistler, bakanlığın aldığı bu kararı haksız buldu.

Işıklar Söndürüldü

Uzun süren protestolar sonucunda etkinliğe katılan kişilerin antik kentten ayrılmasıyla birlikte, ziyaretçilere tiyatro alanına girme izni verildi. Ancak bu sefer de yetkililer tiyatro alanının ışıklarını kapattı. Ziyaretçiler karanlıkta tarihi mekanın keyfini çıkaramadan alanı terk etmek zorunda kaldı.

Bakanlık Eleştirilerin Odağında

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın haftanın üç veya dört günü antik kentte özel etkinlikler düzenlediği iddia edilirken, bu durumun sıkça tekrarlandığı ve turistlerin bu tür kısıtlamalar nedeniyle mağdur olduğu belirtildi.