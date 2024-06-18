Efes Antik Kenti'nde, Windstar Cruises şirketinin gemi yolcuları için düzenlediği özel akşam yemeği organizasyonu, bu yıl büyük tepki topladı. Celsus Kütüphanesi önünde düzenlenen etkinlik nedeniyle kente gelen turistler içeri alınmazken, yurttaşlar durumu protesto etti.

Yurttaşlardan yoğun protesto

Etkinlik nedeniyle Efes Antik Kenti'ne giremeyen turistler ve yerel halk, önce slogan ve alkışlarla, ardından da 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı söyleyerek durumu protesto etti. Organizasyonu videoya çeken cruise yolcuları, tepkilerin artması üzerine antik kenti terk etti.

Sosyal medyada tepki yağmuru

Antik kentin özel bir etkinlik için kapatılmasına sosyal medya üzerinden de yoğun tepkiler geldi. Kullanıcılar, tarihi bir mekanın turistik ziyarete kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gece müzeciliği ve turist çekme çabaları

Bu yıl başlatılan ‘gece müzeciliği’ uygulaması ile Efes Antik Kenti'nin gece yarısına kadar açık tutulması planlanıyordu. Bu uygulama, daha fazla ziyaretçi çekmek için atılan bir adım olarak değerlendiriliyordu.

Yedi yıldır süregelen gelenek

2017’den beri Windstar Cruises, gemi yolcularını Efes Antik Kenti'nde ağırlıyor. Celsus Kütüphanesi önünde beyaz örtülü masalar ve oda orkestrası eşliğinde düzenlenen yemek organizasyonu sırasında, antik kentin bu bölümü diğer ziyaretçilere kapatılıyor. Bu uygulama, kente gelen turistler ve yerel halk arasında her yıl tartışmalara neden oluyor.

Kültür mirasına saygı çağrısı

Efes Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken yurttaşlar, bu tür özel etkinliklerin turistik ziyaretlerin önüne geçmemesi gerektiğini belirtiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda adım atması bekleniyor.