Efes Antik Tiyatro, 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali programı kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikaline ev sahipliği yaptı. Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı eserin müzik düzenlemelerini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstlendi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzikali Şahan Gürkan senfonik orkestra ile sahneye koydu. ‘Hisseli Harikalar’ müzikali, renkli kostümleri, dekorları, şarkıları ve danslarıyla sanatseverlere unutulmaz bir nostalji gecesi yaşattı.

3 bin kişi izledi

Hisseli Harikalar Kumpanyası; Anadolu'da turne yapan bir kumpanyanın yeni bir assolist arayışına girmesini ve bulunan yeni assoliste köy ağasının aşık olmasıyla gelişen komik olayları tiyatro, şarkı ve danslarla sahneye taşıdı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenen müzikali 3 binin üzerinde kişi izledi.