Efes Deneyim Müzesi, Abd’den Ödülle Döndü

Dünya çapında sergi ve ağırlama sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards’ta birincilik ödülünü kazanan Efes Deneyim Müzesi, başarısını İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nde düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın da katıldığı etkinlikte, müzenin uluslararası alandaki bu önemli başarısı vurgulandı.

En İyi Müze ödülü

Bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, sergi ve ağırlama sektöründe dünya çapında en iyi projeleri tanıtmak için düzenlenen Mondo-Dr Awards’ta, Efes Deneyim Müzesi "En İyi Müze" kategorisinde ödüle layık görüldü. Müzede kullanılan immersive teknolojiler, ziyaretçilere Antik Efes’in günlük hayatını, mimarisini ve sanatını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Törenle taçlanan başarı

Efes Deneyim Müzesi’nin başarısını kutlamak amacıyla düzenlenen törene, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Ceyda Bölünmez Çankırı’nın yanı sıra birçok yetkili katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, “Efes Deneyim Müzesi'nin bu ödülü kazanması, ülkemizin uluslararası alanda ne kadar değerli ve öncü bir konuma sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

DEM Müzecilik’in yaratıcı çalışmaları

DEM Müzecilik CEO’su Eda Bildiricioğlu, törende yaptığı konuşmada, “Mimari mirasın ve sanatın hikayesini teknolojinin son olanaklarını kullanarak yaratıcı bir dille anlatıyoruz. Efes Deneyim Müzesi’nin ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlaması bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” diye aktardı.