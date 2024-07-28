Korhan Bilgin: Bıçak kemikte!

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti’nin giriş ücretlerinin artırılması, ziyaretçi sayısını olumsuz etkiledi. İzmir Deniz Turizmi Derneği'nden Korhan Bilgin, “Bıçak kemikte" dedi. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti’nin giriş ücreti, geçtiğimiz yıl 23 Euro iken bu yıl 40 Euro'ya çıkarıldı.

Dünya genelinde ünlü birçok müzenin ve önemli turistik yerlerin giriş ücretlerinin dahi 40 Euro'nun altında olması dikkat çekerken, giriş ücretindeki fiyat artışı ziyaretçi sayısında düşüşe neden oldu. Roma’daki ünlü müzelere ve tarihi yerlere giriş ücretleri genellikle 15-25 Euro arasında değişirken, Efes’e gelen ziyaretçilerin 40 Euro ödemek zorunda kalması tepki çekti.

Deneyim Müzesi'nin etkisi

Fiyat artışının Efes Antik Kenti içerisine kurulan Deneyim Müzesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Efes’e gelen ziyaretçiler, Deneyim Müzesi’nden yararlansın veya yararlanmasın 40 Euro'nun 17 Euro'sunu Deneyim Müzesi’ne ödemek zorunda. Söz konusu müzenin ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bir yakınına ait olduğu turizmciler arasında konuşulan iddialar arasında.

Avrupa'daki müzeler daha ucuz!

Efes Antik Kenti’ne giriş ücreti 40 Euro olarak belirlenirken, Avrupa'daki benzer kültürel ve tarihi yerlere giriş ücretleri genellikle 15-25 Euro arasında değişmektedir. İşte bazı örnekler:

Louvre Müzesi, Paris : 17 Euro

: 17 Euro Vatikan Müzeleri, Roma : 17 Euro

: 17 Euro British Museum, Londra : Ücretsiz (ancak özel sergiler ücretli)

: Ücretsiz (ancak özel sergiler ücretli) Rijksmuseum, Amsterdam : 20 Euro

: 20 Euro Uffizi Galerisi, Floransa : 20 Euro

: 20 Euro Prado Müzesi, Madrid : 15 Euro

: 15 Euro Pergamon Müzesi, Berlin : 12 Euro

: 12 Euro Colosseum, Roma : 16 Euro

: 16 Euro Acropolis, Atina: 20 Euro

Bu fiyat karşılaştırması, Efes Antik Kenti’nin giriş ücretinin diğer önemli Avrupa destinasyonlarına göre oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, özellikle tur operatörleri ve turistler arasında büyük tepkiye neden olmuş, ziyaretçi sayısında önemli bir düşüşe yol açmıştır.