Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meclis toplantısında, son zamanlarda yaşanan orman yangınları gibi afetler karşısında alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çekerek, bir deklarasyon yayınlanmasının gerekliliğini ifade etti.



Başkan Ceritoğlu Sengel, toplantıda, özellikle 29 Haziran'da başlayan Arvalya Mevkii'ndeki yangının ardından afet ve risklerle mücadelede daha etkin bir sivil inisiyatif oluşturulması gerektiğini belirtti. Geçmişteki kriz yönetiminden ziyade, afet anında hızlı aksiyon alabilen bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan, 2023'te düzenlenen Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda alınan kararların afet yönetimi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Kamu kurumlarıyla ortaklaşa yapılan çalışmaların, gelecekte olası afetler için hazırlıklı olunmasını sağlayacağını belirtti.

Sivil toplumun ve yerel halkın afet anlarında nasıl daha etkin rol alabileceğine dikkat çeken Başkan, muhtarlar ve köy sakinlerinin su tankerleriyle destek sağlamasının önemine değindi. Bu noktada, kamusal ve sivil inisiyatiflerin ortaklaşa hareket ederek kalıcı çözümler üretmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Başkan, iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkilerin orman yangınlarının sıklığını artırabileceğini belirterek, bu doğrultuda önleyici tedbirlerin acilen alınması gerektiğini söyledi. Sadece geçmişi değil, geleceği de korumak için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.