Efes Selçuk Belediyesi, kent esnafının ihtiyaçlarını karşılamak ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Esnaf Masası'nı hizmete soktu. Filiz Başkan'ın liderliğinde hayata geçirilen bu inisiyatif, belediye ile esnaf arasında güçlü bir köprü olacak.

Efes Selçuk Belediyesi Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda kurulan Esnaf Masası, belediye işlemleri için tek noktadan hizmet verecek. Masada, esnafların bilgilendirilmesi, ilan ve reklam işlemleri, ruhsat talepleri, şikayetler, işgaliye düzenlemeleri ve yönetmelik değişiklikleri gibi konular ele alınacak.

Esnaf Masası, Efes Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işbirliği içinde yürütülen bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Bu işbirliği sayesinde, esnafların belediye ile olan iletişimi daha verimli hale getirilerek sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi amaçlanıyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz, Esnaf Masası'nın kent esnafı için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, masanın çözüm odaklı bir şekilde hizmet vereceğini vurguladı. Başkan, "Bu masayla birlikte, esnaflarımızın belediye ile olan işlemleri daha hızlı, daha kolay ve daha etkili bir şekilde sonuçlandırılacak" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak da Esnaf Masası'nın faaliyete geçmesiyle ilgili memnuniyetini dile getirerek, belediye ile esnaf arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve işlerin daha verimli yürütülmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Esnaf Masası, Efes Selçuk Belediye Hizmet Binası'nın ikinci katında hizmet vermektedir. İlgili işlemler için 0 (232) 892 69 25 / 175 numaralı telefondan ulaşılabilmektedir.