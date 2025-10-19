Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle Almanya’nın Frankfurt kentindeki yeni ofisin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Sengel, “Hedefimiz belli: iktidara ulaşmak. Ülkeyi yeniden, Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘fabrika ayarlarına’ döndürecek adımları atmak istiyoruz. Öyle sağlam adımlarla ilerleyeceğiz ki söylediğimiz zaman herkes şunu bilecek: ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

Sengel, Almanya’nın farklı şehirlerinden gelen partililerin yoğun katılımıyla Frankfurt'ta gerçekleşen ofis açılışına katıldı.

Açılış konuşmasında, CHP’nin ve Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Sengel, “Hepimizin bir mücadelesi var. Benim ikinci dönemim belediye başkanlığında. 2019’dan beri esmeye başlayan değişim rüzgarı, 2024 Mart seçimleriyle birlikte Türkiye’de bambaşka bir hal aldı. Bu değişim rüzgarı İstanbul’dan, Ankara’dan başladı; tüm Türkiye’ye, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yayıldı. Bugün gururla görüyorum ki o seslenişimiz, umudumuz, kararlılığımız ve inancımız Almanya’ya, Frankfurt’a kadar ulaşmış” ifadelerini kullandı.

2019’dan beri yerel seçimlerde CHP’nin oy oranlarındaki yükselişe dikkati çeken Sengel, “Bir hukukçu olarak söylemeliyim ki, 2024 Mart’tan itibaren ‘Silkeleyin’ adıyla başlayan bütün eziyetler, yerelden genele doğru giderek iktidarımızın önüne ket vurmak, çelme takmak ve bizi sarsmak amacıyla yapıldı” diye konuştu.

Tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı

Tutuklu belediye başkanlarına da selam gönderen Sengel, şunları kaydetti:

“Her biri büyük bir mücadelenin içinde. Biz dışarıda onların sesini yükseltmeye çalışırken, onlar içeride hala çalışıyor. Özellikle Buca Kırıklar Cezaevi’nde bulunan değerli Mehmet Murat Çalık, yaşam hakkı için mücadele ediyor; sağlığıyla tehdit ediliyor. Ne yazık ki, bize öğretilen hukuktan tamamen farklı bir hukuk pratiğiyle karşı karşıyayız. Bana ‘Bu işin sonu nereye gider’ diye sorduklarında; ‘Kusura bakmayın, İbrahim Kaboğlu benim öğretmenimdir; Marmara Üniversitesi’nden bize öğretilen hukuk kaidelerine uymayan teamüllerle yönetiliyoruz’ diyorum. Birilerinin, tek bir kişinin kararları doğrultusunda hukukun üstünlüğünden değil, üstünlerin hukukundan bahsedildiği kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde geçmişin hezimetlerine değil, geleceğin tomurcuklarına bakmak zorundayız. Birbirimizin yanında durmalıyız. Yurt içinde yapmaya çalıştığımızın, yurt dışında sizler tarafından gösterilen örgütlenme, alınteri ve gönüldaşlıkla devam ettiğini görmek, çevremizdeki tüm tomurcukları filizlendirdi. İyi ki varsınız, hep var olun.”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, kadınların ve gençlerin siyasetteki yükselişine dikkati çekerek, “Kadınların bir yükselişi var, gençlerin bir sahip çıkışı var. Gençler, ‘Biz baskıya gelemeyiz’ demeyi öğrendi ve bunu yüksek sesle söylüyorlar. Hepimize direnmeyi, ayakta kalmayı, vazgeçmemeyi ve ülkeden umudu kaybetmemeyi öğrettiler. O barikatları yıkan üniversite öğrencilerini bizzat gördüğüm için söylüyorum; şu anda var olan örgütlenmeyi, emeği ve çabayı onlar sürdürüyor. Her birinin yüreklerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını birlik ve dayanışma çağrısıyla tamamlayan Sengel, “Vazgeçmeyeceğimiz şey bir arada durmaktır. Eleştirmekten çok el uzatmayı tercih edeceğiz. Hedefimiz belli, iktidara ulaşmak. Ülkeyi yeniden, Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘fabrika ayarlarına’ döndürecek adımları atmak istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine sahip çıkacak, ilkelerinden ödün vermeyeceğiz. Hep el ele, inançla ve CHP Genel Başkanımızın gösterdiği net duruşla kararlılıkla ilerleyeceğiz. Öyle sağlam adımlarla ilerleyeceğiz ki söylediğimiz zaman herkes şunu bilecek: ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’” dedi.