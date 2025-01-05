Efes Selçuk Belediye Meclisi, 6 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te, Meryem Ana Evi nöbet alanında bulunan mobil makamda toplanacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in önderliğinde 24 Kasım'dan bu yana devam eden Meryem Ana nöbeti, büyük bir kararlılıkla sürüyor. Belediye emekçileri, sivil toplum örgütleri ve çevre illerden gelen vatandaşların desteğiyle, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nde kalması için yapılan mücadeleye destek veriliyor.

Aralık Ayı Belediye Meclisi toplantısının ardından, 6 Ocak'taki toplantı da yine mobil makamda yapılacak. Nöbetin başından itibaren, Efes Selçuk halkının ve çevre illerden gelen vatandaşların desteği artarak devam ediyor. Efes Selçuk Belediye bütçesinin yüzde 60'ını oluşturan bu gelirlerin belediyede kalmasını sağlamak için süren hukuki süreçle birlikte, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye meclis üyeleri, bu kritik noktada nöbet alanına taşınan makamda toplantılar düzenleyerek, yerel halkın haklarını savunuyor.

Meryem Ana evi nöbeti: Efes Selçuk’un haklı mücadelesi

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Meryem Ana Evi nöbeti, sadece bir otopark gelirinin meselesi değil, Efes Selçuk halkının haklı bir mücadelesidir. Bu mücadelede biz yalnız değiliz, halkımızın ve tüm destekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi. Nöbetin sonunda ise, kararların mobil makamda alınarak, belediye emekçileri ve halkla birlikte verilen mücadele sonuçlandırılmaya çalışılacak.