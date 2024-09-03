Efes Selçuk Belediye Meclisi'nde Eşitlik Eğitimle Başlar Vurgusu

Efes Selçuk Belediyesi Meclisi, Ağustos ayındaki tatilin ardından Eylül ayında yoğun bir gündemle toplandı. Oturumda, dilek ve temenniler kısmında yeni eğitim-öğretim yılına dair görüşler paylaşıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, eğitimin toplumdaki eşitlik ve fırsat eşitliğinin temeli olduğunu vurguladı.

Eğitime verilen destekler ve projeler

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Nuri Caferoğlu, belediyenin eğitime yönelik çeşitli projelerini tanıttı. Bu projeler arasında Ulaşım Desteği, Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması, İlk Cep Harçlığı Projesi ve Kırtasiye Kartı yer aldı. Ayrıca, spora ve kültür-sanat kurslarına verilen destekler hakkında da meclise bilgi verildi.

CHP Meclis Üyesi Erhan Güzel, uzun yıllara dayanan öğretmenlik tecrübesiyle, eğitim camiasının belediye başkanına erişim kolaylığını ve eğitime yapılan destekleri takdirle karşıladığını ifade etti. Güzel, “Okulların araç talepleri, temizlik ihtiyaçları, boyası ve badanası gibi talepler zamanında karşılanmıştır. Bu anlamda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ederim” dedi.

"Her şey evlatlarımız için"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019'dan bu yana eğitime destek olmak adına çalıştıklarını belirterek, “Biz her şeyi Efes Selçuk’un çocukları için, kendi evlatlarımız için yapıyoruz” dedi. Başkan Sengel, belediyeciliğin, yurttaşların hayatının her aşamasını kapsayan hizmetler olduğunu belirtti ve eğitimin siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizdi.

Eşitlik eğitimle başlar

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Eğitimde eşitlik, gelecek nesillerin eşit yaşayabilmesinin ilk koşuludur” diyerek, eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekti. Belediye olarak öğrencilere sağladıkları ulaşım desteği, üniversiteyi kazanan gençlere verilen ilk cep harçlığı gibi uygulamalarla eğitimde fırsat eşitliğini desteklediklerini belirtti.

Efes Selçuk Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında eğitimin önemine yapılan vurgu, hem meclis üyeleri hem de belediye yönetimi tarafından destek gördü. Başkan Sengel'in, eğitimin bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için en önemli yatırım olduğunu vurgulayan konuşması, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi büyük takdir topladı. Eğitime yapılan yatırımlar ve verilen desteklerin artarak devam edeceği mesajı, meclisteki tüm üyeler tarafından olumlu karşılandı.