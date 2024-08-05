Efes Selçuk Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olma ve sosyal hayatı canlandırma çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ilk görev döneminde kente kazandırılan Ahmet Ferahlı Parkı'nda bulunan büfe, yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Ferahlı Büfe’de çay 5 TL, su ise 3 TL’den satılmaya başlandı. Bu uygulama, özellikle emekliler olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ekonomik zorluklara karşı destek

Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı, alım gücünün düştüğü bu dönemde, Ferahlı Büfe’de başlatılan uygun fiyat uygulaması, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve sosyalleşmelerine büyük kolaylık sağladı. Kısa bir süre önce emeklilere yönelik Ferahlı Kafe’de başlatılan yüzde 20 indirimin ardından, Ferahlı Büfe’nin uygun fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü.

Sosyal hayata katılım öncelikli

Efes Selçuk’ta yaşayan herkesin sosyal hayata dahil olmasını önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaz mevsiminin en sıcak günlerinde dışarı çıkmanın daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Başkan Sengel, “Her geçen gün derinleşen ve vatandaşın alım gücüne darbe vuran ekonomik tabloya karşı, bir süredir kapalı olan Ferahlı Büfemizi hizmet kalitemizden ödün vermeden uygun fiyatlarla yeniden açmaya karar verdik. Efes Selçuk’a hayırlı, vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.