Efes Selçuk Belediyesi, sosyal yardımların yanı sıra kent esnafına da katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Efeslim Kart ve Emekli Efeslim Kart projeleriyle önemli bir sosyal sorumluluk örneği sergiliyor. 2024 yılı itibariyle Efeslim Kart ile 5 milyon 42 bin TL, Emekli Efeslim Kart ile ise 837 bin TL tutarında destek sağlandı. Belediyenin, bu desteklerin 2025 yılı için yüzde 50 artırıldığını duyurması, vatandaşlar ve esnaf için büyük bir umut kaynağı oldu.

Efeslim Kart ile sosyal dayanışma güçleniyor

Efes Selçuk Belediyesi, 2020 yılından bu yana Efeslim Kart ile dar gelirli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Ancak, 2024 yılı itibariyle Emekli Efeslim Kart Projesi de devreye girdi. Bu proje, özellikle en düşük maaşı alıp başka bir geliri olmayan ve üzerine taşınmazı bulunmayan emeklilere yönelik tasarlandı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin sosyal yardımlaşma anlayışının dayanışmaya dönüştüğünü vurgulayarak, “Efeslim Kart sadece bir sosyal yaşam kartı değil; aynı zamanda bir dayanışma aracıdır. Kent içindeki esnaflardan alışveriş yapılabilir, eğitim için destek sağlanabilir, çevreye katkı yapılabilir” dedi.

Çevreye ve eğitime katkı sağlanıyor

Efeslim Kart, yalnızca ekonomik destek sağlamanın ötesinde çevreye de katkı sunuyor. Kart sahipleri, geri dönüştürülebilir atıklarını (cam, plastik, kağıt vb.) toplayarak puan biriktirebilir ve bu puanları eğitimde kullanabilir ya da anlaşmalı esnaftan alışveriş yapabilir. Bu çok yönlü proje, Efes Selçuk’ta hem çevre bilincini artırıyor hem de eğitim alanında önemli bir katkı sağlıyor.

Emeklilere destek: “Yoksullukla mücadele”

Başkan Ceritoğlu Sengel, 2024 yılı itibariyle Emekli Efeslim Kart Projesi ile emeklilere önemli bir destek sunduklarını belirtti. "Emekli maaşlarının yetersizliği, derinleşen yoksulluğun en çok etkilenen kesimlerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle, emeklilerimize yönelik bu projeyi başlatarak, sosyal dayanışmayı daha da güçlendirmeyi amaçladık" şeklinde konuştu.

"Birlikte daha güçlü olmayı sürdüreceğiz"

Efes Selçuk Belediyesi’nin, zorlayıcı ekonomik koşullara rağmen sosyal dayanışmayı büyütme kararlılığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bu projeler, sadece yardımlaşmayı değil, aynı zamanda kent içindeki dayanışmayı da pekiştiriyor. Meryem Ana Evi otopark gelirlerindeki kayıplara rağmen, bizler, Efes Selçuk’taki tüm zorluklara rağmen birlikte daha güçlü olmayı sürdüreceğiz" dedi.