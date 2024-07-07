Efes Selçukluları sosyal medya üzerinden bilgilendiren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk Mahallesi'nde hastane arkasında başlayacak yol çalışmaları ve 2002 Sokak'taki yeni otopark alanı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Filiz Başkan, Atatürk Mahallesi'nde planlanan yol çalışmalarının detaylarını açıkladı. Hastanenin arkasında alt yapısı tamamlanan bölgelerde ihale sürecinin başlayacağını belirten Başkan, Ercüment Bozdoğan Caddesi'nin de bu kapsamda ihaleye dahil edileceğini ifade etti. Ayrıca, Eski Hal Binası çevresi ve havuz yanındaki cadde düzenlemelerinin de planlandığını söyledi.

Filiz Başkan, 2002 Sokak'ta eski karakol binasının bulunduğu alanın Efes Selçuk Belediyesi'ne devredilmesiyle birlikte, bu alanda yeni bir otopark ve park alanı oluşturulacağını duyurdu. Yapılacak taş döşemelerle birlikte, bölge sakinlerinin toz sorunundan kurtulacağını ve kent merkezinde modern bir alan kazanılacağını belirtti.

Başkan Ceritoğlu Sengel, bu projelerin Selçuk Efes'in yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda önemli adımlar olduğunu vurgulayarak, vatandaşların beklentilerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yapılan her işin şeffaf bir şekilde halkla paylaşıldığını ve yerel yönetim olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti.