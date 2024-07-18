Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okullarıyla 1000 Çocuğu Ağırlıyor

Okulların kapanmasıyla birlikte Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yaz okulu kursları, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 1000 çocuk ve genç, kültür, sanat ve spor dallarında açılan çeşitli kurslara katılarak yaz tatillerini keyifli ve verimli bir şekilde geçiriyor.

Çocuklar ve gençler için çeşitli kurslar

Efes Selçuk Belediyesi, yıl boyunca kentte yaşayan çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve sporla iç içe olmalarını sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte başlatılan yaz okulu kurslarına, yetişkinler de büyük ilgi gösteriyor. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen gitar, keman, piyano, resim, satranç ve ritim kurslarının yanı sıra; basketbol, voleybol, kız futbol, jimnastik, modern dans ve halk oyunları gibi çeşitli spor dallarında da kurslar düzenleniyor.

Velilerden teşekkür

Kurslara katılan öğrenciler, etkinliklerden oldukça mutlu olduklarını belirtirken, öğrenci velileri de böylesine dolu dolu ve yoğun geçen kursları çocukları için organize eden Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür etti. Veliler, çocuklarının yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Sengel’den açıklama

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezimizde yıl boyu devam eden kurslar ve farklı spor dallarında verilen kurslar ile çocuklarımıza ve gençlerimize dokunmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın bir topa, bir müzik aletine dokunması, halk oyunlarıyla modern dans ile iç içe olması bizim için birçok şeyden önemli. Yaz tatili bu kurslar için çok daha verimli bir zaman. Ben Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kurslarına katılım gösteren tüm çocuklarımıza, ailelerine ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yaz sezonu boyunca devam

Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde açılan yaz okulu spor kursları, yaz sezonu sonuna kadar devam edecek. Bu kurslar, çocukların ve gençlerin kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu bir yaz tatili geçirmelerine olanak tanıyor. Belediye, yıl boyunca süren bu tür etkinliklerle genç nesillerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.