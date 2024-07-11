Efes Selçuk Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, sağlık alanında sunduğu hizmetler kapsamında, kronik hastaların tedavileri için evlerinden alınıp Aydın ve İzmir'deki sağlık kuruluşlarına ulaşım desteği sağlıyor.

Özel ulaşım hizmeti

Efes Selçuk Belediyesi, kronik hastalığı olan vatandaşların sağlık merkezlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel ulaşım hizmeti sunuyor. Belirlenen gün ve saatlerde hastalar evlerinden alınarak tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde taşınıyor ve tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine götürülüyor.

Hasta yakınlarının memnuniyeti

Bu hizmet sadece kronik hastalar için değil, aynı zamanda hasta yakınları için de büyük bir rahatlık sağlıyor. Hasta yakınları, sevdiklerinin güvenli bir şekilde sağlık hizmeti almasının huzurunu yaşarken, kendi iş ve günlük sorumluluklarını aksatmadan yerine getirebiliyorlar.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü bu hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Sosyal İşler Müdürü Engin Kaçer, dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini vurguladı.