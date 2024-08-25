Efes Selçuk Belediyesi, kadın istihdamını artırma ve mevcut zabıta ekibinin yaşadığı güçlükleri hafifletme amacıyla Zabıta Destek Birimi’ni kurdu. Bu birimde, 7 kadın çalışan görev alacak ve bu sayede belediyenin denetim faaliyetleri daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülecek.

Kadın zabıtalar sahada

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, yeni kurulan Zabıta Destek Birimi’nin önemini vurgulayarak, kadın zabıtaların sahadaki denetim faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Mevcut zabıta kadrosunun tamamen erkeklerden oluşması nedeniyle bazı görevlerde zorluklar yaşadıklarını ifade eden Taşkınçay, “Kadın zabıtalarla birlikte daha iletişim odaklı ve verimli bir şekilde çalışacağız. Yeni birimle birlikte denetim faaliyetlerimiz daha da artacak” dedi.

Kadın istihdamına büyük destek

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Başkan, Zabıta Destek Birimi’ni makamında ağırlayarak, kadın çalışanların belediyenin denetim süreçlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Filiz Başkan, “Zabıta Müdürlüğümüz, kadın çalışma arkadaşlarımızla artık daha güçlü. Efes Selçuk sokaklarını emanet ettiğimiz Zabıta Destek Birimi’mizin kadın çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha güçlü bir denetim için kadın zabıtalar

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 20 erkek memurla birlikte çalışacak olan 7 kişilik kadın Zabıta Destek Birimi, sahada daha aktif ve güçlü bir denetim süreci yürütmeyi hedefliyor. Bu yeni yapılanma, Efes Selçuk’ta belediye hizmetlerinin kalitesini artırırken, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirme konusunda da örnek teşkil ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırarak, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.