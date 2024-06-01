Sosyal yardım projesi olan Emekli Efeslim Kart ile emeklilere ekonomik olarak katkı sağlamayı hedefleyen Efes Selçuk Belediyesi, emeklilerin yaşam alanlarına dokunarak destek veriyor. Karta sahip olabilmek için belirli şartları taşıyan emekli vatandaşlar, başvuru yaparak bu imkândan faydalanabiliyor.

Efes Selçuk Belediyesi, Emekli Efeslim Kart projesi ile emeklilerin hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda yerel esnafa da destek oluyor. Emekli Efeslim Kart için başvuruların devam ettiğini belirten Belediye yetkilileri, emekli vatandaşların bu avantajdan yararlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydettiler.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerle başvurular içerisinde, 10 bin TL maaş alan, üzerinde herhangi bir taşınmaz bulunmayan ve hanede başka bir kişinin geliri bulunmayan emekliler belirlenip, Emekli Efeslim Kart sahibi olabilirler. Emekli Efeslim Kart sahipleri her ay kartlarına yüklenen 1000 TL’lik tutar ile Efeslim Kart noktası olan işletmelerden alışveriş yapabilecek.