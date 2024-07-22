Efes Selçuk Belediyesi, bu yaz da kadınların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediye, "Salçalık domatesler hazırlansın, kadınlar keyfine baksın" sloganıyla salça makinesini kent merkezi ve köylere götürüyor.
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama, her yıl kadınlardan olumlu geri dönüşler alıyor. Salça makinesi, 22 Temmuz itibarıyla Belevi Mahallesi’nden itibaren dolaşıma başlayacak.
Salça makinesi gezi programı
Salça makinesi, köyler ve merkez mahallelerde belirlenen tarihlerde hizmet verecek. Takvim ise şöyle:
22-23 Temmuz: Belevi Mahallesi
24-25 Temmuz: Barutçu Mahallesi
26-29 Temmuz: Zeytinköy Mahallesi
30-31 Temmuz: Atatürk Mahallesi
1-2 Ağustos: Çamlık Mahallesi
5-6 Ağustos: Acarlar Mahallesi
7-8 Ağustos: Zafer Mahallesi
9-12 Ağustos: Şirince Mahallesi
13-14 Ağustos: Havutçulu Mahallesi
15-16 Ağustos: İsabey Mahallesi
19-20 Ağustos: Gökçealan Mahallesi
21-22 Ağustos: 14 Mayıs Mahallesi
23-26 Ağustos: Cumhuriyet Mahallesi
Zafer Mahallesi'nde, Çamlık Park'ta sabit bir salça makinesi de hizmet verecek.
Detaylı bilgi ve iletişim için SELBİM ve WhatsApp hattı (0533 814 33 37) kullanılabilir. Ayrıca, mahalle muhtarlıklarına başvurabilirsiniz.