Efes Selçuk Belediyesi, bu yaz da kadınların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediye, "Salçalık domatesler hazırlansın, kadınlar keyfine baksın" sloganıyla salça makinesini kent merkezi ve köylere götürüyor.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama, her yıl kadınlardan olumlu geri dönüşler alıyor. Salça makinesi, 22 Temmuz itibarıyla Belevi Mahallesi’nden itibaren dolaşıma başlayacak.

Salça makinesi gezi programı

Salça makinesi, köyler ve merkez mahallelerde belirlenen tarihlerde hizmet verecek. Takvim ise şöyle:

22-23 Temmuz: Belevi Mahallesi

24-25 Temmuz: Barutçu Mahallesi

26-29 Temmuz: Zeytinköy Mahallesi

30-31 Temmuz: Atatürk Mahallesi

1-2 Ağustos: Çamlık Mahallesi

5-6 Ağustos: Acarlar Mahallesi

7-8 Ağustos: Zafer Mahallesi

9-12 Ağustos: Şirince Mahallesi

13-14 Ağustos: Havutçulu Mahallesi

15-16 Ağustos: İsabey Mahallesi

19-20 Ağustos: Gökçealan Mahallesi

21-22 Ağustos: 14 Mayıs Mahallesi

23-26 Ağustos: Cumhuriyet Mahallesi

Zafer Mahallesi'nde, Çamlık Park'ta sabit bir salça makinesi de hizmet verecek.

Detaylı bilgi ve iletişim için SELBİM ve WhatsApp hattı (0533 814 33 37) kullanılabilir. Ayrıca, mahalle muhtarlıklarına başvurabilirsiniz.