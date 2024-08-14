Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Kırtasiye Kartı uygulamasını hayata geçirdi.

Kırtasiye Kartı desteği

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, dar gelirli ailelerin eğitim masraflarını hafifletmek amacıyla Kırtasiye Kartı desteği sunuyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim gören çocuklar için verilen bu destekle, aileler hem ekonomik açıdan rahatlayacak hem de öğrenciler yeni eğitim dönemine eksiksiz olarak başlayabilecek.

2024-2025 eğitim-öğretim sezonu öncesinde hayata geçirilen Kırtasiye Kartı uygulamasının, başvuru süreci 20 Ağustos’ta sona erecek. Bu tarihe kadar veliler, çocuklarının öğrenci belgeleri ve nüfus cüzdanı fotokopileriyle birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabileceği bildirildi.