ATATÜRK’ÜN İZİNDE GÜÇLÜ NESİLLER YETİŞİYOR

İki yıldır sürdürülen “Dersimiz Atatürk” projesi, çocuklara Atatürk’ün ilke ve değerlerini aşılayarak çocuklarda milli bilinç kazandırmayı sağlıyor. Etkinlik kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte Atatürk’ü anlatan kitapları okuyup araştırma yaparak sınıf arkadaşlarına sunum hazırlıyor. Sunumlarda Atatürk’ün yaşamı, kişiliği, yaptığı yenilikler, anıları ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş bilgiler anlatılıyor. Çocukların büyük bir heyecanla katılım sağladığı sunumlar, aynı zamanda merak duygusunu pekiştirerek sorularla Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıma imkânı sağlıyor.

Proje, çocuklara sadece bilgi kazandırmakla kalmayıp, araştırma ve sunum yapma, kendini ifade etme ve topluluk önünde konuşma yeteneklerini de kazandırıyor. Minikler sınıf önünde yaptıkları sunumlar sayesinde özgüvenlerini geliştiriyor.

Etkinliğe aktif katılım sağlayan aileler, çocuklarının erken yaşta Atatürk sevgisiyle tanışmasını sağlayan projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek çocuklarıyla sunum hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

BAŞKAN SENGEL: “MİNİK KALPLERDE ATATÜRK SEVGİSİ YEŞERİYOR”

Efes Selçuklu çocuklara erken yaşta Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilinci kazandırdıklarını aktaran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Atatürk’ün “küçük hanımlar, küçük beyler” diyerek işaret ettiği çocuklarımızı sadece akademik değil; kültürel, sosyal ve milli değerlerle de donatmak bizim önceliğimiz. “Dersimiz Atatürk” etkinliğiyle hem miniklerimizin hem de ailelerinin kalbine Atatürk sevgisini yerleştirmek, Cumhuriyet’in ışığını nesilden nesile aktarmak istiyoruz. Çocuk Birimlerimizde sadece bakım hizmeti değil, aynı zamanda Atatürk’ün izinde güçlü, bilim ve sanatla büyüyen, bilinçli, özgüvenli ve değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştiriyoruz. Bu kapsamda yıl boyu çocuklarımız günlük eğitim planı akışlarının yanı sıra İngilizce, seramik, orff-ritim, jimnastik, psikodramayla sanat, halk oyunlar ve çocuk yogası branş derslerini de alıyor. Atamızın izinde bilimle sanatla buluşan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz ve onların minik kalplerinde Atatürk sevgisi yeşeriyor, ne mutlu bize. Atatürk’ün izinde yürümeye ve geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz” dedi.