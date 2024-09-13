Efes Selçuk Belediyesi, kentteki öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir sosyal proje olan "Kırtasiye Kartı"nı hayata geçirdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken, belediye 457 öğrenciye toplamda 357 bin lira değerinde kırtasiye yardımı sağladı.

Eğitim hayatına katkı

Öğrenciler, Kırtasiye Kartı ile şehirdeki kırtasiyelerden defter, kitap, kalem gibi temel okul malzemelerini karşılayabiliyor. Bu kart, sosyal destek ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kırtasiye Kartı’nın sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, projeyle ekonomik zorlukların eğitim üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eğitim her çocuğun hakkı!

Başkan Sengel, "Ekonomik güçlükler, çocuklarımızın eğitim hayatında büyük engeller yaratıyor. 2019'dan bu yana Kırtasiye Kartı ve Gıda Dayanışması projelerimizle öğrencilerimizin çanta ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, köyden merkeze okula gitmek zorunda kalan öğrencilerimize ulaşım desteği sağlıyoruz. Amacımız, hiçbir çocuğun eğitimine ekonomik sebepler yüzünden ara vermek zorunda kalmaması" dedi.