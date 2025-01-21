Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrenciler ve emekliler için yeni bir destek programı başlattı. Yarıyıl tatili süresince Ferahlı Kafe'de öğrencilere, Carpouza Cafe'de ise emeklilere alkol hariç tüm ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Öğrencilere yarıyıl tatili fırsatı

Yarıyıl tatilinde sosyal hayata daha fazla katılmalarını desteklemek amacıyla, Ferahlı Kafe'de öğrencilere yönelik yüzde 20 indirim başladı. Tatil süresi boyunca geçerli olacak bu uygulama, öğrencilerin keyifli bir mola vermelerine katkı sağlayacak.

Emeklilere Carpouza Cafe’de destek

Ferahlı Kafe’de daha önce emeklilere sunulan indirim uygulaması, bu kez Carpouza Cafe’de devam ediyor. Alkol hariç tüm ürünlerde geçerli yüzde 20 indirimle emeklilere sosyalleşme ve uygun fiyatlı hizmet imkanı sunuluyor.

"Herkesi kapsayan sosyal belediyecilik"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, indirim kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sosyal belediyecilik, yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak değil, kentte yaşayan herkesin refahını artırmayı hedefler. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilini güzel geçirirken, emeklilerimiz de Carpouza Cafe’nin keyfini daha uygun şartlarda sürecek. Bu uygulamalarla vatandaşlarımızı biraz olsun desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”