Efes Selçuk Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlarına kişisel bakım hizmeti sunarak yaşam kalitelerini artırmaya devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla, sağlık problemleri ya da özel gereksinimleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara evde saç kesimi ve sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmetleri sunuyor. Bu hizmet, belediyenin sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde, yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Evde kişisel bakım: Belediye tarafından usta kuaförlerle sağlanıyor

Efes Selçuk Belediyesi tarafından başlatılan Kişisel Bakım Hizmeti, özellikle kent merkezi ve köylerde yaşayan, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çeken engelli bireyler ile evden çıkamayan diğer vatandaşlara yardımcı oluyor. Usta kuaförler tarafından gerçekleştirilen saç kesimi ve sakal tıraşı hizmetleri, başvuruda bulunan vatandaşlara evlerinde sağlanıyor.

"Bu uygulamadan çok memnunuz"

Evde kişisel bakım hizmetinden faydalanan bir vatandaş, "Kendisi engelli olduğu için dışarı çıkartamıyoruz. Bir kez eşimi tıraş olması için dışarı çıkardık, düştü. Belediyemizin bu uygulamasından çok memnunuz," diyerek, sağlanan hizmetin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Evde kişisel bakım hizmetinden faydalanmak isteyen kadınlar, Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan başvuru yaparak ya da 0232-892 69 25-397 numaralı telefonla iletişime geçerek bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilirler.