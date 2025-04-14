Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği birimi Fen İşleri Müdürlüğü’nden gelen taleple İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi. Belediye emekçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturulması için düzenlenen eğitime, Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli 45 personel katıldı.

Vasıtalar Amirliği’nde gerçekleşen eğitimde, doğru kişisel koruyucu ve doğru ekipman kullanımı, iş kazalarının önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler, çalışanların iş kazası yaşama oranını en aza indirgemek için sağlıklı uyku ve beslenmenin önemi, 3 Nokta Kuralı, çalışma anında karşılaşılabilecek tehlike ve risk durumları, doğru iletişimin önemi gibi konular anlatıldı.

“Sağlığımız ve güvenliğimiz çok önemli”

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçmek için önemli olduğuna değinen Fen İşleri Müdürü Doruk Temel; “Özellikle sahada görev alan çalışma arkadaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine düzenli aralıklarla katılmaları bizim için çok önemli. Çalışmalarımız esnasında birçok tehlikeli durumla karşılaşabiliyoruz. Aldığımız eğitimler ile yaşanabilecek iş kazalarını gerçekleşemeden önlemek temel amacımız. Hepimiz için sağlığımız ve güvenliğimiz çok önemli. Çalışma arkadaşlarımıza bu bilinci kazandırmak için de Fen İşleri Müdürlüğü olarak bir eğitim talebinde bulunduk ve saha personelimizin tümünün katılımıyla gerçekleştirdik. Güvenli iş ortamı oluşturmak ve iş kazalarının önüne geçmek için eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.